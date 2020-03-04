Общество

Волонтеры подарили псковичкам две тысячи тюльпанов

В Международный женский день жительницам Пскова волонтеры проекта «Вам, любимые» раздали две тысячи тюльпанов. Как сообщает ЦДИ, волонтеры вручают цветы сразу в нескольких точках: у Псковского государственного университета, у памятника на площади Ленина, в Детском парке, Летнем саду, на площади Победы у Вечного огня, у железнодорожного вокзала и автовокзала.

Организаторами акции являются администрация Псковской области и Роспатриотцентр.

Таким образом псковские общественники поддержали инициативу губернатора, которую он заложил год назад.

Напомним, с 6 марта в акции уже приняли участие представители силовых структур и ведомств. Полицейские, сотрудники МЧС и ГИБДД региона раздавали женщинам на улицах цветы.