Общество

Двое жителей Пскова осуждены за незаконную охоту в Порховском районе

Двое жителей города Пскова привлечены к уголовной ответственности за незаконную охоту в Порховском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, приговором Порховского районного суда псковичи признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ.

В судебном заседании установлено, что в ночь с 18 на 19 марта прошлого года мужчины, находясь вблизи деревни Славковичи, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, осуществили незаконный отстрел двух косуль с целью незаконной добычи мяса дикого животного. Таким образом они причинили ущерб охотничьим ресурсам Российской Федерации на общую сумму 320 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с применением положений об условном осуждении, а также с лишением права заниматься охотой сроком на 2 года. В пользу государства с них солидарно взыскан причиненный преступлением ущерб.

Приговор суда вступил в законную силу.