Общество

Восстановиться на работе незаконно уволенному продавцу помог прокурор в Бежаницком районе

Восстановления на работе незаконно уволенного сотрудника добился прокурор в Бежаницком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований трудового законодательства коммерческий директор, не имея на то полномочий, уволил продавца-консультанта магазина. Увольнение состоялось по основанию, предусмотренному подпунктом «г» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ (хищение на работе).

«Однако указанное основание было применено незаконно, так как совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, признаются установленным вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях», - разобралась в ситуации прокуратура и констатировала, что таких оснований к увольнению не имелось.

В этой связи прокуратура района внесла в адрес индивидуального предпринимателя представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

В настоящее время приказ об увольнении сотрудницы отменен, коммерческий директор привлечен к дисциплинарной ответственности.