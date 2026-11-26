За семейным неблагополучием и нежеланием молодых создавать семьи стоит фактор, который редко обсуждают на уровне законодательных инициатив. О чём именно идёт речь — и почему без его решения любые запреты останутся бесполезны, рассказал адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Forseti&Ting Альберт Ануфриев.

«Одним из основных обязательств и задач, которые стоят перед государством является защита своих граждан. Причем, бывают случаи, когда защита требуется несовершеннолетним и малолетним гражданам и от тех, кто по праву рождения обязаны сами защищать, воспитывать и содержать детей. Речь конечно идет о родителях. Перечеркнув советское наследие в вопросах образования, воспитания. «Заклеймив позором» идеи о необходимости иметь государственную идеологию, за прошедшие 35 лет после распада советского союза, к сожалению, мы так и не создали внятной идеи куда мы идем и зачем», — отметил он.

Безусловно, как поясняет эксперт, отсутствие четкой государственной идеологии — это только один из факторов, который наряду с такими, как доступный интернет, социальные сети, оказывают невероятное воздействие на умы детей, подростков и даже взрослых людей формируя определенные психологические паттерны и установки. В школах и вузах отсутствуют программы по формированию правильного отношения к семье, к детям, к исполнению своих обязательств.

«Каждый день, раз за разом мы слышим только заявления о правах, и так мало можно слышать рассуждения и разъяснения об обязанностях. Последствием такого подхода является то, что молодые люди все больше предпочитают не вступать в брак, некоторые пошли по пути решительного отказа от рождения детей. Более того в недавнем времени даже появилась пропаганда отказа от деторождения. Да, в этом вопросе Государственная Дума сработала оперативно и, в настоящее время, установлена уголовная ответственность за такую пропаганду. Однако уголовная или какая-либо иная ответственность за всю историю своего существования не решила ни одну проблему. А все просто потому что ответственность наступает по факту уже совершенного деяния и не решает проблемы причины возникновения проблемной ситуации», - рассказал Ануфриев.

Таким же образом обстоит дело и с новым обсуждением новой законодательной инициативы о внесения поправок в законодательные акты регулирующие вопросы изъятия детей из семьи. Эксперт не считает, что ребенка, который подвергается насилию моральному или физическому необходимо во что бы то ни стало оставлять с такими родителями. Имея многолетний опыт работы в юриспруденции, в том числе и по делам о лишении родительских прав по причине ненадлежащего исполнения родителем своих обязанностей, адвокат отмечает, что каким бы аморальным не был родитель, ребенок, и это совершенно удивительно, любит своего родителя.

«Более того, нередки были случаи, когда ребенок становился на защиту того, кто истязал и унижал. В этом нет никакого стокгольмского синдрома. При выборе между пойти в детский дом и остаться с асоциальными родителями, ребенок не колеблется. Устанавливать запреты, ограничения и карать за их нарушение всегда проще. Куда сложнее выявить причину, найти решение проблемы и реализовать такое решение», - отметил он.

В настоящее время существуют и успешно работают органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних в составе органов полиции. Авторы поправок совершенно не приводят никаких сведений о результатах их работы. Сейчас в законодательстве существует четко сформулированные понятия обстоятельств, при которых ребенка в целях соблюдения его прав и защиты, могут изъять из семьи и передать в детский приют, в детский дом или на попечение иных лиц. При этом авторы поправок не приводят никаких документально подтвержденных обоснований чем вызвана идея внесения новых поправок к уже существующим правилам и нормативным положениям.

«Внесение законодательных поправок, как правило, сопровождается исключительно популистскими высказываниями из серии «жить станет лучше, жить станет веселее». Однако, низкий уровень законодательной техники, который сопровождает процесс законотворчества наряду с отсутствием борьбы с первопричинами, свидетельствует об обратном», - подчеркнул эксперт.

Причина в насилии в семье, по словам эксперта, в низком социальном воспитании, отсутствии элементарных понятий о браке, семье и ответственности перед самыми близкими и родными. Это следствие непривитых знаний о том, что такое семья и как необходимо выстраивать отношения в семье. Зачастую в семье воспроизводят те сценарии, которые будучи детьми наблюдали в собственных семьях, пишет Ru.News24 .

«В дореволюционной России не просто так существовали дома благородных девиц, где девочек учили домашнему укладу. В простых, крестьянских семьях существовали дом уклады, в которых четко было зафиксировано кто какую роль занимает и какую ответственность несет. Не нужно бездумно возвращать какие-то ветхие уклады, но важно сменить фокус законодателя с установления очередных правил и запретов на решение действительных причин ненадлежащего исполнения родителями своих обязательств. Причины эти в отсутствии воспитания и отсутствии обучения в построении правильных семейных отношений, которые должны базироваться на взаимном уважении и ответственность, а не на потребительском, меркантильном интересе», - заключил адвокат.