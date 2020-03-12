Общество

Сквер Искусств в Пскове доделают к Дню города

Реконструкция сквера Искусств в Пскове будет завершена к Дню города. Об этом рассказал подрядчик в ходе контрольного выезда главы администрации Пскова Александра Братчикова на объекты, которые реконструируют по программе Приграничного сотрудничества. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, подрядчик обратил внимание, что по контракту срок сдачи объекта установлен на 15 октября текущего года, однако сквер будет завершен раньше.

В сквере предусмотрено зонирование и учтены все пожелания местных жителей, которые были высказаны на общественных слушаниях. «Здесь у нас появится праздничная площадка для проведения массовых мероприятий на 1150 человек, будет творческий уголок и зона спокойного отдыха, прорезиненная детская площадка, а сам сквер будет выложен разноцветной брусчаткой», - рассказал подрядчик.

На текущий момент уже установлено 54 опоры освещения, будет высажено 62 дерева. В сквере на праздники планируется установка новогодней елки, поэтому предусмотрены места для розеток для аппаратуры и оборудования.

Александр Братчиков остался не совсем доволен тем, что в сквере планируется установка биотуалета. Однако заместитель главы администрации города Пскова Валентина Зубова пояснила, что ближайшая канализация находится у дома №14 по Рижскому проспекту, что достаточно далеко, поэтому установка стационарного туалета проблематична. Глава администрации Пскова заявил, что необходимо еще подумать, откуда можно провести коммуникации и постараться оборудовать хороший туалет с водой.

Начальник отдела по реализации программ приграничного сотрудничества администрации города Пскова Кристина Кобызь рассказала, что у многих жителей города возникает вопрос, куда делись скульптуры, изготовленные известным кузнецом Евгением Вагиным. «Скульптуры никуда не денутся, сейчас они на складе, к окончанию реконструкции их вернут и установят в обновленный сквер», - пояснила Кристина Кобызь.



Руководитель администрации города отметил, что тротуар вдоль Рижского проспекта также будет отремонтирован, а от дороги сквер отделит зеленая ширма. «Мы учли все пожелания жителей в рамках проекта создания комфортной городской среды и выполнили все требования по программе приграничного сотрудничества», - заключил Александр Братчиков