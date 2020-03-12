Общество

Марина Борисенкова: Большинство аптек в Пскове недоступны для маломобильных групп населения

Большинство аптек в Пскове недоступны для маломобильных групп населения. Об этом сегодня, 12 марта, на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН рассказала председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», депутат регионального парламента Марина Борисенкова.

«Очевидно, что аптеки должны быть доступны для всех. Чаще всего туда приходят люди которые уже болеют, пусть и временно, но и у них могут возникнуть затруднения в том, чтобы купить нужное лекарство», - поделилась Марина Борисенкова.

Она также обратила внимание, что практически все крупные гипермаркеты в городе доступны для инвалидов. «Входная группа многих крупных магазинов оборудована доступной средой, но часто на коляске сложно передвигаться внутри между рядами, бывает, что присутствуют нарушения по выкладке товаров», - рассказала спикер.

Марина Борисенкова отметила, что после реконструкции в Финском парке проводится ориентирование для инвалидов, на которое приезжают люди со всей России. «Все очень хвалят наш Финский парк. При его реконструкции учитывались наши рекомендации, это дало хороший результат», - рассказала председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».