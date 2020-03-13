Общество

Квартиры двух псковичей-должников проданы на торгах

В Пскове на торгах арестованного судебными приставами имущества продано две квартиры должников, задолжавших перед банками крупные суммы денежных средств.

В УФССП России по Псковской области на исполнении находились исполнительные производства в пользу кредитных учреждений, где должники не выполняли свои долговые обязательства. Один из должников задолжал перед кредитной организацией свыше 1 миллиона рублей, а другой - свыше 3,5 миллионов рублей.

Несмотря на ограничение должников в праве выезда за пределы страны, неоднократного выхода по месту жительства и обращений взыскания на денежные средства на расчётных счетах, требования судебного пристава-исполнителя гражданами так и не были исполнены.

В обоих случаях судебным приставом-исполнителем был осуществлен арест имущества должников, а именно квартир. Квартиры данных должников были переданы на принудительную реализацию и выставлены на торги, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

На состоявшихся торгах по реализации арестованного имущества квартиры должников нашли своих покупателей. Квартира одного из должников была продана за 960 тысяч рублей, а квартира второго - за 1 миллион 735 тысяч рублей. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества должников, отправлены на погашение задолженностей.