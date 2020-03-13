Общество

В Псковской области дан старт проекту «Ради жизни»

В Псковской области дан старт проекту «Ради жизни» ПОООМС «Дети - наше будущее», в рамках которого в школах, домах культуры муниципальных образований региона пройдет показ трех тематических социальных драм о проблемах в подростковой среде: «Тамара», «Люблю» и «Супермаркет» с целью профилактики наркомании, профилактики терроризма и асоциальных групп и суицида.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОООМС «Дети - наше будущее», в спектаклях играют артисты-подростки. Именно актеры подростки могут повлиять на своих сверстников: призвать их думать о близких, прежде, чем совершить какой-либо поступок, считают организаторы.

После показа спектаклей планируется рефлексивный этап - интерактивное просветительское собрание для подростков и их родителей с привлечением педагогов, психологов, представителей правоохранительных органов, омбудсменов, общественности для предотвращения наркомании, асоциального поведения, преступлений и суицида в подростковой среде. Здесь же будут распространяться печатные материалы в помощь родителям и педагогам.

Первые спектакли пройдут в ближайшее время в псковских школах, а также в Красногородском, Островском, Палкинском, Псковском, Печорском, Порховском, Дновском, Дедовичском районах. В настоящее время уже полным ходом идет подготовка спектакля «Люблю». Артисты спектакля прорабатывают сценарий.

Дети из творческих мастерских ПОООМС «Дети - наше будущее» под руководством заслуженного художника России Виктора Лысюка разрабатывают и создают декорации и бутафорию для спектакля.

Кроме того, планируется организация и проведение второго регионального форума «Счастье - жить!» с целью анализа проекта и подведения его итогов.