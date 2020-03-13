Общество

В Пскове старший прапорщик оштрафован за привлечение военнослужащих к ремонту своего дома, гаража и УАЗа

Действующий военнослужащий войсковой части 07264, командир взвода радиоконтроля (пеленгации и подавления) старший прапорщик признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Военном следственном отделе по Псковскому гарнизону.

Предварительным следствием и судом установлено, что с 12 января по 25 января 2015 года обвиняемый привлекал подчиненных ему военнослужащих на 7 рабочих дней к выполнению в служебное время ремонтных работ в принадлежащем ему гараже.

Это, как отметили в ВСО по Псковскому гарнизону, «не было обусловлено исполнением ими обязанностей военной службы и повлекло причинение министерству обороны Российской Федерации имущественного вреда в размере 12 тысяч 741 рубля 24 копеек в виде общей суммы денежного довольствия, выплаченного потерпевшим за указанный период времени».

Он же с 1 апреля по 30 апреля привлек на то же время подчиненных к строительным работам на находящемся в его пользовании земельном участке в деревне Выбуты Псковского района. Ущерб в этом случае составил 16 тыс. 391 рубля 46 копеек. А с 1 августа по 30 сентября военнослужащим в служебное время пришлось ремонтировать принадлежащий старшему прапорщику автомобиль УАЗ-31512. Вред оценен в 28 тыс. 52 рубля 16 копеек.

Помимо этого, с 3 апреля по 28 апреля 2017 года командир взвода радиоконтроля привлек подчиненного на 9 рабочих дней к выполнению ремонта в принадлежащем ему и членам его семьи жилом доме. Ущерб составил 7 тыс. 679 рублей 93 копейки.

Оценив собранные следствием доказательства, Псковский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в инкриминируемых ему преступлениях и назначил наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей.