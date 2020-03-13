Общество

Правительство запустит сайт стопкоронавирус.рф

Правительство запустит специальный интернет-ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о распространении вируса в России. Как пишет ТАСС, об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в понедельник на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением инфекции.

«Еще задача - информировать людей о профилактике коронавируса, вести работу по опровержению слухов и ложной информации. Вся информация о работе комиссии будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус.рф», - сообщил он.

Он уточнил, что на этом ресурсе «будет отражаться реальная картина по ситуации в стране, за рубежом».

Чернышенко добавил, что также подготовлена работа бесплатной горячей линии по коронавирусу. Ее номер - 88002000112.