За ощущением тумана в голове, которое многие списывают на возраст или характер, скрывается сообщение от организма. Как его распознать — и какие простые изменения в питании способны вернуть ясность мысли, рассказала нутрициолог, эксперт по долголетию и восстановлению ресурсов Елена Аксенова.

«Модное brain fog, «туман в голове», — не диагноз. Так называют состояние, когда мозг работает вполсилы: трудно сосредоточиться, теряется нить разговора, нужное слово ищется с трудом, всё кажется тяжёлым. Простыми словами: мозгу не хватает стабильного топлива, и он тормозит. Причин много, от недосыпа до нехватки железа. Но еда занимает в этой истории центральное место», - подчеркнула Елена Аксенова.

Мозг весит около двух процентов тела, а потребляет примерно пятую часть энергии. Почти всё это топливо — глюкоза из крови.

«Значит, то, что вы съели на завтрак и обед, напрямую определяет, как вы будете думать в три часа дня. Возьмём типичный бизнес-ланч из контейнеров: белый рис, сладкий соус, наггетсы, газировка. Углеводов много, клетчатки почти нет. Ферменты расщепляют всё за считаные минуты, глюкоза резко попадает в кровь, поджелудочная выбрасывает инсулин, и через полтора-два часа сахар падает. Мозг получает то перебор, то дефицит. Итог знаком: вязкость мысли, тяжесть в глазах, желание положить голову на стол», - сказала нутрициолог.

По словам эксперта, сахар из газировки и сладких йогуртов работает хитрее. Фруктоза почти полностью уходит в печень и превращается в жировые запасы. Бодрость короткая, насыщения нет. Человек съедает больше, а энергии получаете меньше.

«Теперь о завтраке, с которого всё начинается. Кофе натощак и круассан из кофейни дают тот же эффект качелей, только раньше. Белок и жиры работают иначе: пища переваривается медленнее, сахар поднимается плавно, а сытость держится до обеда. Простое правило: в начале дня — белок плюс немного жира. Яйца с овощами, творог с орехами, рыба с цельнозерновым хлебом. Такой завтрак помогает мозгу держать ровный темп и не тянет к сладкому в одиннадцать утра», - рассказала она.

Что будет, если так питаться годами? Как отмечает нутрициолог, регулярные скачки глюкозы и инсулина постепенно снижают чувствительность клеток к инсулину. Это инсулинорезистентность, основа диабета второго типа. Растут триглицериды, сосуды страдают от окислительного стресса. Крупные наблюдательные исследования, например, французская когорта NutriNet-Santé, связывают высокую долю ультрапереработанных продуктов с риском диабета, инфарктов и инсультов. Причинность полностью не доказана, но связь устойчивая, и относиться к ней легкомысленно не стоит.

«Хорошая новость: ранние сигналы поддаются коррекции, и начинать не обязательно с отказа от кофе и жёсткой диеты. Достаточно малого. Ответ выглядит скучно, и именно поэтому он работает. Вспомните, что ела ваша бабушка: курица, рыба, яйца, гречка, картошка, капуста, морковка, нормальный хлеб. Всё это узнаёт глаз, и всё это узнаёт организм. Если на тарелке видно, из чего сделана еда, без расшифровки этикеток, вы на правильном пути. Для бизнес-ланча правило простое: кусок курицы, мяса или рыбы без соуса из пакетика, понятный гарнир и овощи. Гарнир можно выбрать любой, главное, чтобы он не пришёл из пакета. Овощи лучше съесть первыми: клетчатка замедляет поступление сахара, и пик после обеда становится ниже. Выглядит скромно, зато мозг благодарит к четырём часам», - отметила эксперт.