Общество

Избирательная комиссия Псковской области и Почта России заключили соглашение о взаимодействии

Избирательная комиссия Псковской области и АО «Почта России» заключили соглашение о взаимодействии. Документ, определяющий основные направления сотрудничества, сегодня, 17 марта, подписали председатель облизбиркома Игорь Сопов и директор управления федеральной почтовой связи Псковской области Евгений Каратушин.

В рамках Соглашения стороны будут сотрудничать по вопросам информирования населения о предстоящем Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, о выборах, референдумах и нормах избирательного законодательства. В почтовых отделениях на территории региона будут размещаться информационные материалы, предоставленные избиркомом, проводиться информационные акции.

В сотрудничество будут вовлечены территориальные избирательные комиссии региона и участковые избирательные комиссии. Кроме того, Игорь Сопов предложил реализовывать на уровне Молодежной избирательной комиссии и молодежного совета «Почты России» совместные проекты, направленные на повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей, их гражданской и электоральной активности.

Игорь Сопов выразил уверенность, что сотрудничество Избирательной комиссии Псковской области и «Почты России» по информированию избирателей о предстоящих электоральных кампаниях сложится конструктивно. «Почтальоны находятся в тесном контакте с населением, особенно на селе. Это люди, которых уважают и которым доверяют», - добавил он.