Общество

Почта России выпустила виртуальные открытки с рисунками победивших болезнь детей

Почта России и Благотворительный Фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» выпустили серию универсальных открыток, которые можно оформить и отправить на сайте market.pochta.ru. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФПС Псковской области.

Открытки созданы на основе рисунков подопечных Фонда. У каждого рисунка своя история - их юные авторы победили свою болезнь. Вырученные от продажи открыток средства пойдут на реализацию медицинской программы Фонда.

Одна из составляющих частей программы корпоративной социальной ответственности Почты России - проекты помощи детям. Компания систематически оказывает логистические услуги по транспортировке необходимых продуктов и вещей детям по всей России, отметили в УФПС региона.

Молодежный совет Почты России организует участие компании в благотворительных марафонах и акциях, посещение центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Ежегодно при участии Почты России проводятся социально значимые мероприятия, направленные на привлечение внимания как сотрудников компании, так и граждан России к вопросам оказания помощи на волонтерской основе.