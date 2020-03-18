Общество

Псковская область занимает 2 место по СЗФО по производству рапса

Псковская область по итогам прошлого года занимает 2-е место по СЗФО по производству рапса. Об этом сегодня, 19 марта, на пресс-конференции рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству Псковской области Николай Романов.

«Мы также подтянулись и по производству зерна, неплохо поработали с молоком за счет увеличения надойности. Прирост птицы у нас тоже на хорошем уровне. Это связано с тем, что у нас в области много новых проектов», - рассказал Николай Романов.

Он отметил, что прошлый год Псковская область закончила с индексом 118% по производству к уровню показателей прошлого года, индекс сельскохозяйственных предприятий составил 122%. «В абсолютных цифрах мы прибавили 4 млрд рублей», - рассказал спикер.