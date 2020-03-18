Общество

В Псковской области на борьбу с борщевиком выделено 5 млн рублей

В Псковской области на борьбу с борщевиком выделено 5 млн рублей. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству Псковской области Николай Романов.

«Конечно, 5 млн рублей для нашей области - это мало, ведь у нас примерно 20 тысяч гектаров заражено борщевиком. Проблема в том, что и эти деньги районы не используют, в прошлом году потратили только 2,5 млн. Районы не занимаются этой проблемой. В 2019 году был такой порядок, что 50% оплачивает область, а 50% сами районы. Все ссылались на то, что нет первоначальной суммы, так как порядок таков, что сначала нужно провести процедуры за свой счет, предоставить документы, а область оплатит свою часть», - рассказал Николай Романов.

Он отметил, что в этом году порядок работы с борщевиком изменился, теперь область оплачивает 80% расходов, а 20% сами районы. «Надеемся, что эта мера изменит положение. Принято решение, что в этом году мы также будем осуществлять строгий контроль и назначать штрафы», - рассказал Романов.

«Эта сумма действительно маленькая для нашей области, но если мы даже ее не можем потратить, то как мы можем просить больше? Нужно полностью реализовать выделенные средства и затем уже просить о повышении суммы», - заключил председатель комитета по сельскому хозяйству Псковской области.