Общество

С фасадов зданий в Пскове убрали незаконную рекламу наркотиков

В ходе рейда с фасадов зданий в Пскове убрали незаконную рекламу наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«В полицию поступают сообщения от неравнодушных граждан, которые сигнализируют о том, что на стенах домов, заборах и прочих сооружениях появляются надписи с рекламой наркотиков, а также контактами их продавцов. Наркоторговцы используют фасады зданий в качестве своеобразных билбордов для пропаганды наркотических средств. Особую тревогу вызывает тот факт, что она направлена на целевую аудиторию - молодежь», - сказали в ведомстве.

В этой связи в Пскове в рамках первого этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» полицейские организовали очередной рейд по ликвидации надписей, содержащих призывы к употреблению и распространению наркотических средств. Совместными усилиями в ходе рейда удалено 27 надписей, обнаруженных на Запсковье.

Напомним, что нанесение на здания незаконной рекламы по продаже наркотиков является административным правонарушением и регламентируется статьей 6.13 «Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров» КоАП Российской Федерации, в соответствии с которой предусматривается штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей.