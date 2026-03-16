На Солнце произошла мощная вспышка в сторону Земли

На Солнце зафиксирована крупная вспышка уровня M2,8 с выбросом массы в сторону Земли. Пик события пришёлся на 15:15 по московскому времени. Об об этом сообщили в официальном канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Взрыв произошёл вблизи центра солнечного диска — это значит, что выброс плазмы может ударить прямо по Земле. По данным космических телескопов, во время вспышки был разрушен и выброшен в космос протуберанец среднего размера. Это дополнительно увеличит массу движущегося к нашей планете облака газа.

Пока нет точных данных о скорости выброса, но, судя по кадрам с телескопов, он достаточно быстрый. Ожидается, что облако достигнет Земли не более чем за двое суток — то есть примерно к середине дня в среду.

Событие относится к категории редких фронтальных ударов: по нашей планете, вероятно, попадёт центр плазменной структуры. В этом году Земля уже сталкивалась с подобным явлением: с 19 по 21 января наблюдалась буря, близкая к уровню G5, которая сопровождалась самым сильным в XXI веке радиационным штормом. Тогда источником стал гораздо более мощный выброс — вспышка уровня X1,8.

На этот раз столь серьёзных последствий не ожидается. По предварительным оценкам, предстоящая магнитная буря может достичь уровня G3 — это будет самая сильная геомагнитная активность за последние два месяца.

Модель движения плазмы подготовят сегодня, как только поступят недостающие данные с коронографов. Геомагнитный прогноз опубликуют в течение ближайших суток.