Общество

Экс-губернатор Псковской области заразился коронавирусом

Бывший губернатор Псковской области Михаил Кузнецов заразился коронавирусом. Как стало известно корреспонденту Псковской Ленты Новостей, экс-глава региона уже неделю находится в изоляции в Москве. При этом у него сохраняется высокая температура.

Никто из членов его семьи не заражен.

Отметим, что незадолго до заболевания Михаил Кузнецов побывал в Швейцарии.

Напомним, Псковскую область Михаил Кузнецов возглавлял с 2004 по 2009 год. С 2013 по 2018 год работал генеральным директором «Сибирской генерирующей компании».