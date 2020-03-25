Общество

Кафе «Вкус и цвет» предлагает псковичам доставку еды домой и в офис

Актуальной сегодня остается доставка блюд на дом и в офис.

Демократическое городское кафе «Вкус и цвет» предлагает сделать заказ любимых блюд дистанционно и получить их не выходя из дома. Нужно просто зайти на сайт и сделать выбор.

«Выбирайте понравившиеся блюда, а доставка сайта foodpskov.ru привезет ваш заказ домой или в офис», - отметили в кафе.

Отметим, что в заведении действуют акции:

- при заказе от 700₽ доставка бесплатно

- при самовывозе заказа скидка 20%

- при первом заказе с полной регистрацией на сайте держателям карты 500 бонусных рублей в подарок

«Курьер привезет вам карту в подарок, которой вы сможете пользоваться не только для доставки, но и при посещении ресторана. Заявку можно оставить вместе с заказом на сайте», - пояснили в кафе.