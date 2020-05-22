Общество

Россиянам планируют возмещать расходы при переходе на удаленку

На удаленной работе сотруднику необходимо возмещать дополнительные расходы. Такое положение содержится в проекте поправок в Трудовой кодекс о временной удаленной работе, пишет газета «Известия».

Документ разработала Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), его предполагается рассмотреть в Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

Предусматривается внесение в Трудовой кодекс новой статьи о временной удаленной работе. В ней говорится, что для изменения трудового режима нужно оформить дополнительное соглашение между работодателем и сотрудником. Оно, в том числе, должно подразумевать порядок и сроки возмещения расходов последнего, возникших на удаленке. Это может быть оплата электроэнергии, программного обеспечения, в том числе антивирусной защиты, приведены примеры в законопроекте.

В Минтруд поступил подготовленный ФНПР законопроект, специалисты знакомятся с документом, сообщили в пресс-службе ведомства. В целом министерство поддерживает урегулирование спорных вопросов, связанных с организацией удаленной занятости, но еще продолжает консультации относительно конкретных норм, сказали там. Вопросы организации дистанционной работы могут решаться по-разному, в зависимости от категорий сотрудников и видов деятельности компаний, подчеркнули в пресс-службе Минтруда.