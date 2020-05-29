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Общество

Александр Братчиков пригласил депутатов лично оценить удобство новых стульев в ДМШ

29.05.2020 11:31|ПсковКомментариев: 2

Глава администрации Пскова Александр Братчиков пригласил депутатов гордумы в Детскую музыкальную школу №1, чтобы посидеть на новых стульях. Такое предложение он озвучил по итогам своего годового отчета на сессии гордумы, отвечая на вопрос депутата Дмитрия Пермякова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вспомнив пресловутую историю с закупкой дорогих стульев для ДМШ, он спросил у сити-менеджера, чувствует ли он личную ответственность за этот факт.

«Свою ответственность я взял, еще когда подписал контракт о назначении на пост главы администрации Пскова. Я чувствую ответственность за все, что происходит в Пскове», - подчеркнул Александр Братчиков.

«Что касается стульев, - продолжил он. - Прошло пять месяцев, никаких доказательств того, что стулья были не так закуплены, что стройка была какая-то неправильная или деньги похищены, не было. Конкурс был открытый. Любая компания имела возможность участвовать в конкурсе. Если б ФАС увидела в нем нарушения, она б отменила конкурс».

«Моя ответственность в том, чтобы школа заработала, и дети в нее пошли. А поставка стульев — это ответственность поставщика», - добавил Александр Братчиков. Он пригласил всех депутатов принять участие в открытии обновленного учебного заведения и посидеть на новых стульях, чтобы оценить их удобство.

 

Теги: #администрация Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Стулья для ДМШ №1 города Пскова Александр Братчиков пригласил депутатов лично оценить удобство новых стульев в ДМШ У контрольного управления администрации Пскова возникли вопросы к поставщику мебели в детскую музыкальную школу Стул как элемент политической жизни Родители детей, занимающихся в ДМШ №1, с нетерпением ждут окончания ремонта здания Александр Роор: Детские школы должны получать все самое лучшее Подрядчик: Нам удалось решить основную проблему подвальных помещений ДМШ №1 - постоянную сырость Александр Братчиков: Если к реконструкции и оснащению ДМШ №1 будут вопросы, то пусть органы проверяют Александр Братчиков: Музыкальная школа № 1 достойна качественных инструментов, отличного оборудования и красивого внутреннего убранства УФАС через суд потребует расторгнуть сделку по покупке неоправданно дорогих стульев для детской музыкальной школы в Пскове Интерактив: В ДМШ Пскова нельзя заниматься из-за растущих дыр в стенах Автор музыки «Гимна Псковской области»: ДМШ №1 достойна качественного оборудования
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