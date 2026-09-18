«Особого секрета здесь нет»: директор Псковского технического лицея - о том, как сохранить высокую планку

Псковский технический лицей вошел в топ-500 школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие отечественные вузы. В рейтинге, составленном агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»), он занял 376-е место, а доля учеников, которые поступили на бюджет в ведущие вузы страны, составила 71,1%. В этот список лицей попадает уже не первый год подряд. Кроме того, он также возглавил рейтинг лучших школ региона. Псковская Лента Новостей поговорила с директором ПТЛ Светланой Озеровой и узнала, что помогает учреждению удерживать высокую планку, какую роль в его жизни играет работа по профориентации учеников и что сама руководитель считает настоящим показателем успеха школы.

Фото: Официальный сайт Правительства Псковской области

- Псковский технический лицей уже не первый год показывает высокие результаты в различных рейтингах. В чем, на ваш взгляд, секрет многолетней стабильности лицея? Что позволяет сохранять сильные позиции из года в год?

- Мне кажется, особого секрета здесь нет. У нас замечательный коллектив, высокопрофессиональные преподаватели, дети, которые хотят учиться, и родители, заинтересованные в глубоких знаниях своих детей.

- Что отличает лицей от других школ Пскова? Есть ли у него свои принципы, традиции или подходы к обучению, которые складывались годами и сегодня остаются важной частью его работы?

- Конечно, у лицея, как и у других школ, есть свои особенности. Например, для более глубокого погружения в предмет уроки проводятся, как в вузах, - парами. У лицея на протяжении всего времени его существования есть своя символика: флаг, герб и гимн. У нас есть традиционные дела, например, игра «Адаптация», «Пушкиниана», «День лицея». Мы бережно храним и приумножаем эти традиции, передавая их из поколения в поколение. В лицее замечательно развито самоуправление: есть президент, Совет лицея. Многие лицейские дела организуют и проводят сами лицеисты. У нас есть надежные партнеры, связанные не только с образовательной, но и с внеурочной деятельностью.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

- Можно ли сказать, что в лицее сформировалась особая школьная среда? Что, на ваш взгляд, привлекает в него сильных учеников и заставляет их оставаться здесь на протяжении школьных лет?

- Как правило, в лицей приходят дети с уже хорошей подготовкой. Они не боятся сложностей и стремятся их преодолевать. Ребята оказываются в такой среде, где большинство хочет хорошо учиться, тянется к знаниям, и это считается нормой. Любовь к науке не вызывает недоумения и насмешки. Помимо этого, те, кто поступает в лицей, хотят учиться у учителей, заинтересованных своим предметом, хорошо его знающих и любящих. К тому же ребят привлекает особая лицейская атмосфера: они не только учатся, но и общаются, заводят новых друзей. Об этой атмосфере вспоминают и выпускники лицея, которые регулярно приходят к нам в гости.

- Какую роль в успехе школы играет педагогический коллектив? Удается ли сохранять опытных учителей и привлекать молодых специалистов?

- Бесспорно, главное условие успеха любой школы - это педагогический коллектив. У нас в лицее не только высококвалифицированные, но и дружные, веселые, инициативные и творческие учителя. Мы много времени проводим вместе не только в стенах школы, но и за ее пределами: ходим с детьми в походы, организуем поездки, игры, конкурсы. Любая инициатива приветствуется, а руководство оказывает помощь в ее реализации. Мы дорожим опытными учителями, передающими свои знания молодым специалистам, которые приходят к нам. Среди них есть и наши выпускники. Наши педагоги готовы учиться, постоянно проходят курсы повышения квалификации, участвуют в мастер-классах и конкурсах педагогического мастерства.

- Ваша школа известна, прежде всего, как технический лицей. Насколько техническая направленность определяет ее жизнь сегодня? Какие направления, помимо собственно технических дисциплин, вы считаете важными для современного ученика?

- Одна из главных задач образования - сформировать гармонично развитую личность. Конечно, наш лицей - технический, и основной профиль - технологический с углубленным изучением физики, математики и информатики. Ребята занимаются наукой не только на уроках, но и во внеурочное время: у нас есть программа с МФТИ «Код будущего», энергокружок (партнер - Россети) и другие. Однако мы уделяем много внимания и остальным предметам, в том числе и гуманитарным дисциплинам, а также развитию творческих способностей учеников. У нас есть шахматный и театральный кружок, кружок гитаристов, лицейская газета, брейн-ринг, КВН и многое другое. Ученики организуют новогодний бал, сами ставят танцы. Все это помогает детям не только получать знания, но и развиваться, жить насыщенной и очень увлекательной жизнью.

- Рейтинг RAEX стал поводом обратить внимание на результаты лицея: в этом году он занял 376-е место среди школ России, а доля выпускников, поступивших на бюджетные места в ведущие вузы страны, составила 71,1%. Какую роль в общей системе лицея занимает работа с будущим поступлением и выбором профессии?

- Система обучения в лицее позволяет ученикам поступать в разные вузы. При переходе на старшую ступень, еще до 11 класса, многие уже знают, какой вуз выбрать. Во многом это связано с профориентационной работой, которая у нас проводится. Так, в лицее регулярно организуются встречи с представителями разных вузов России, где рассказывается об особенностях обучения и дальнейших перспективах. Профориентационную работу в лицее проводят и наши выпускники, приезжающие из разных вузов страны. Образование, полученное в лицее, помогает ребятам поступать на специальности не только технологического профиля, но и гуманитарного. Среди наших выпускников есть инженеры, ученые, юристы, журналисты и другие специалисты.

- ПТЛ на протяжении многих лет сохраняет высокие результаты, тогда как другие псковские школы со временем теряют позиции. Почему, как вы думаете, одним школам удается сохранять стабильность, а другим - нет?

- Мне сложно ответить на этот вопрос. Я думаю, все школы в той или иной мере добиваются успехов, а их отсутствие может зависеть от целого ряда факторов. Лицею помогают многолетние традиции, репутация, известность в городе, преемственность.

- Есть ли какие-либо факторы, которые сейчас угрожают стабильности результатов лицея? Что становится сложнее в работе со школьниками по сравнению с предыдущими годами?

- Мы надеемся, что и дальше сможем сохранять наш статус, несмотря на трудности, которые, безусловно, существуют.

- Насколько вообще для лицея важны позиции в рейтингах? Используете ли вы их как инструмент для оценки собственной работы или ориентируетесь прежде всего на другие показатели?

- Честно говоря, мы не стремимся занимать какие-то определенные позиции в рейтингах, но, конечно, приятно, когда результат нашего труда отмечен. Мы ориентируемся и на ожидания выпускников и родителей и радуемся, когда эти ожидания оправдываются. Без сомнения, мы гордимся нашими успехами.

- Какой результат выпускников вы сами считаете настоящим показателем успешности лицея - поступление в ведущий вуз, высокие баллы ЕГЭ, победы в олимпиадах или что-то другое?

- И поступление в вузы, и высокие баллы ЕГЭ, и победы в олимпиадах и конкурсах - все это показатели успешности лицея. Но самое важное, что наши выпускники становятся хорошими людьми. Они ответственные, целеустремленные, с активной гражданской позицией. Все это помогает ребятам стать нужными обществу и стране. В нашем гимне есть такие строчки: «Прославим Россию, прославим лицей!» Эти слова становятся девизом многих наших выпускников. Кроме того, в лицее у них появляются настоящие друзья, мудрые наставники, и ребята навсегда остаются частью большой и дружной лицейской семьи.

Беседовала Елизавета Левадная