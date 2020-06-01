Общество

Великолучанам рассказали об особенностях трудоустройства старшеклассников

В рамках Международного Дня защиты детей в Великих Луках на базе общественной приемной партии «Единая Россия» состоялся тематический дистанционный прием граждан по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних детей.

На вопросы граждан по телефону отвечали депутат Великолукской городской Думы 6 созыва, директор МБОУ «СОШ №13» Елена Чернозубова и член регионального политсовета партии, директор МБОУ «СОШ №7» Наталья Демиховская.

Одним из звонков стал вопрос о трудоустройстве старшеклассников и возможности совмещать учебу в школе и временную работу, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«В соответствии со ст. 20 Трудового кодекса РФ, заключение трудовых договоров (приём на работу) допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет. Вместе с тем, законодатели установили ряд исключений из правил, снижая минимальный возраст при определенных условиях. Допускается прием на работу с согласия родителей, а также опекуна, попечителя или заменяющих их лиц, органа опеки и попечительства учащихся средних общеобразовательных школ, профессиональных школ, лицеев и средних специальных учебных заведений, достигших 14 лет, для выполнения легких работ без ущерба здоровью и не нарушающего процесса обучения, т.е. в свободное от уроков время. Согласие родителей (опекуна, попечителя) дается в письменной форме. Допустимо заключение трудового договора и с лицом, не достигшим 14 лет, в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попечительства. Трудовой договор от имени работника в этом случае подписывается его родителем (опекуном). В разрешении органа опеки и попечительства указывается максимально допустимая продолжительность ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться работа», - пояснила Чернозубова.

Депутат напомнила, что согласно статьи 92 ТК РФ сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для работников в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю; для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю. Кроме того, в соответствии со статьей 94 ТК РФ продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать для работников в возрасте от 15 до 16 лет - 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет - 7 часов. Учащиеся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 14 до 16 лет вправе работать не более 2,5 часа в день, а в возрасте от 16 до 18 лет - не более 4 часов.

Горожане также интересовались, может ли ребенок продолжить обучение в той же школе, где и учился, если семья переехала жить в другой микрорайон. В соответствии с п. 2 ст. 63 Семейного Кодекса РФ родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для получения ими среднего (полного) общего образования. Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного учреждения и формы получения образования детьми.

Также великолучане спрашивали, следует ли родителям, уезжающим на длительный срок, оформить нотариально заверенный документ на бабушку, с которой остается ребенок.

«Родители в любом случае должны перестраховаться и оформить нотариально заверенный документ, потому что никто не может предугадать заранее, что случится с ребенком за время отсутствия законных представителей. Имеющаяся доверенность бабушке на ребенка от родителей существенно упростит процесс присмотра за несовершеннолетним, поможет избежать множества сложных ситуаций, когда юридически необходимо присутствие мамы или папы», - пояснила Демиховская.