Ряд объектов Псковского музея-заповедника будет закрыт на следующей неделе

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике на следующей неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.





24 марта (вторник) будут закрыты: главное здание Псковского музея-заповедника, картинная галерея Псковского музея-заповедника, Поганкины палаты (работают до 15:00), приказная палата Псковского кремля, Власьевская башня, Плоская башня, Музей-усадьба С.В. Ковалевской, музей истории города Печоры.

25 марта (среда): Двор Постникова, Палаты у Сокольей башни. 26 марта (четверг) будет закрыта Варлаамовская и Высокая башни.



31 марта (вторник): Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского, музей-квартира В.И. Ленина, музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова, музей-усадьба М.П. Мусоргского.

Объекты Псковского кремля (Приказная палата, Власьевская, Плоская, Высокая и Высокая башни) в санитарный день работают до 14:00.

«Просим учитывать данную информацию при планировании посещения объектов музея», - добавили в музее.

