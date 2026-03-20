Внеплановые комиссионные проверки школ проведут в Псковской области

Меры по обеспечению безопасности объектов образования обсудили участники областной антитеррористической комиссии. Заседание прошло под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вчера, 19 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Руководители профильных министерств, представители правоохранительных органов и спецслужб проанализировали защищенность образовательных учреждений. Отдельное внимание уделили организации работы по педагогическому и психологическому сопровождению детей, склонных к деструктивному поведению. Также участники рассмотрели вопрос о мерах повышения эффективности защиты информационного пространства, что позволит обезопасить молодежь от вовлечения в противоправную деятельность.

Глава региона отметил рост числа фактов подготовки и нападений на учащихся и педагогов по всей стране. Губернатор подчеркнул, что профилактика и пресечение подобных преступлений является общей задачей.

По итогам заседания Михаил Ведерников поручил провести внеплановые комиссионные проверки всех объектов образования, проанализировать нарушения, разработать планы-графики и привести объекты к нормативному состоянию.