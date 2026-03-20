 
Общество

Награды отличившимся в прошлом году островичам вручили в рамках церемонии «Итоги года-2025»

Церемонию вручения наград «Итоги года-2025» провели в Острове, сообщил глава Островского округа Дмитрий Быстров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / «ВКонтакте»

«В зал центра культуры "Юбилейный" пригласили людей труда и жителей нашего округа, чья активная позиция помогает нам реализовывать важные и значимые проекты – от крупных инфраструктурных изменений до небольшого, но важного для островичей благоустройства», - сказал Дмитрий Быстров.

Награды вручили предприятиям, руководство и коллективы которых проявили себя в минувшем году.

 

«С большим удовольствием и радостью шести семейным парам нашего округа, отмечающим полувековой юбилей совместной жизни. От имени губернатора вручил супругам медали "50 лет совместной жизни". Для всех нас такие пары – пример взаимного уважения и приоритета семейных ценностей. Островичам, которые проявили себя в профессиональной и общественной жизни, вручены почетные грамоты окружного собрания депутатов, почетные грамоты и благодарности главы муниципального округа. От души благодарю всех неравнодушных жителей нашего муниципалитета! Совместные усилия на благо родного края позволяют добиваться успехов в решении стоящих перед нами задач!» - подчеркнул глава округа.

Реклама на ПЛН

