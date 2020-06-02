Общество

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции передали детские вещи в реготделение Российского детского фонда

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области в рамках Международного дня защиты детей организовали благотворительную акцию по сбору и передаче детских вещей в Псковское региональное отделение Российского детского фонда.

Собрав несколько пакетов детских вещей и обуви для нуждающихся семей с детьми, сотрудники УИИ с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер отправились в отделение Российского детского фонда, расположенного в городе Пскове. Все собранные вещи из фонда передадут семьям Псковской области, попавшим в трудную жизненную ситуацию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

«В настоящее время в поддержке нуждаются многие семьи, особенно те, кто находится в непростой материальной ситуации и в этот момент важно не стоять в стороне, а по-человечески сделать доброе дело и оказать посильную помощь», - отметила начальник УИИ УФСИН России по Псковской области Алена Демидова.