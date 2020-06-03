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Общество

В Великих Луках продезинфицировали вокзал

04.06.2020 16:21|ПсковКомментариев: 0

Северо-Западная дирекция железнодорожных вокзалов совместно с Невским спасательным центром МЧС России провела комплексную дезинфекцию вокзала в Великих Луках. 

Дезинфицирующими средствами, безопасными для людей и животных, были обработаны залы ожидания, санитарные комнаты, камеры хранения, а также служебные помещения. Суммарная площадь обработанных поверхностей составила порядка 2 тыс. квадратных метров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Октябрьской железной дороге – филиале ОАО «РЖД». 

В целях обеспечения безопасности пассажиров и посетителей вокзалов на Октябрьской магистрали реализованы противовирусные мероприятия, которые включают в себя усиленную уборку с применением дезинфицирующих средств, регулярное проветривание помещений, нанесение специальной разметки и навигации для пассажиров для соблюдения социальной дистанции, а также обеспечено всестороннее информирование пассажиров о мерах по профилактике вирусной инфекции.

Теги: #железная дорога
Источник: Псковская Лента Новостей
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