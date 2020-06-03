Общество

Девять человек заболели коронавирусом в островском отделении ПФР

9 человек заразились коронавирусом в отделении Пенсионного фонда в городе Острове. Об этом заявил главный санитарный врач области Александр Нестерук в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом сегодня, 5 июня.

«Это последняя зафиксированная вспышка в области. 25 мая 7 работников Пенсионного фонда обратились за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания. Им сделали исследование на коронавирус, анализ оказался положительным», - рассказал Александр Нестерук.

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Позже было выявлено еще два случая. Однако главный санитарный врач области подчеркнул, что во вспышке отмечен и семейный фактор, поэтому реальное количество заболевших окажется гораздо больше.