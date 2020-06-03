Общество

Псковский травмпункт временно переедет из горбольницы

Травмпункт Пскова, который находится на территории городской больницы, временно переедет. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению региона Марина Гаращенко. в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом сегодня, 5 июня.

С понедельника, 8 июня, дети с травмами будут получать помощь в областной детской больнице, взрослые - в областной взрослой. Переезд связан с тем, что на базе больницы развернут ковид-центр.

«В детской больнице вся предварительная работа проведена. В областной взрослой больнице готовят помещения, граждане смогут обращаться за помощью через приемное отделение», - заявила Марина Гаращенко.