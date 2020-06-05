Общество

Губернатор Псковской области объяснил резкий скачок заболеваемости COVID-19

С начала недели в Псковской области несколько раз обновлялся антирекорд по числу новых случаев заболевших коронавирусом, пока область не дошла до 112 человек в сутки. Это большая цифра, но для корректной оценки нужно учитывать несколько факторов, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видео, которое он опубликовал в Instagram. В видеоролике он объяснил резкий скачок заболевших COVID-19 в регионе.

«Эта цифра сложилась не за один день. Это результат обработки эпидочагов в течение нескольких дней. Мы получили анализы из Санкт-Петербурга - более 300 проб», - рассказал губернатор.



Один из факторов, который привел к росту суточного числа заболевших коронавирусом в Псковской области - это наращивание мощности местной лаборатории.

«Я напомню, что начало возникновения инфекции мы встречали мощностью в 80 исследований в сутки. На сегодняшний день этот объем доведен до 500, и в ближайшее время мы планируем довести его до 800 проб в сутки», - заявил глава региона.

Еще одни фактор роста - это нарушение требований санитарно-эпидемиологической безопасности. «Это и то, что мы видим каждый день на улице - отдельные граждане, которые не соблюдают дистанцию, не соблюдают предписания, не носят масок и, к сожалению, продолжают в парках и общественных местах пользоваться скамейками, детскими спортивными площадками. Это все даёт ровный рост заболевания», - пояснил губернатор.

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Он отметил и наличие очагов, которые имеют место с начала этой недели.

«Для борьбы с коронавирусом инфекцией мы оперативно модернизировали нашу систему здравоохранения. В настоящий момент на территории области работает бригада московских медиков, которые приехали для оказания помощи. С ними мы тоже детально обсудили возможность нашего здравоохранения. Сегодня они, мой заместитель Вера Емельянова, ряд сотрудников администрации области находятся в рабочей поездке в городе Великие Луки с тем, чтобы принять решение о необходимости открытия второго ковид-центра, который будет обслуживать южную часть области», - рассказал Михаил Ведерников.