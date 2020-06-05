Общество

69 человек составил прирост заболевших коронавирусом в Псковской области за сутки

За сутки количество заболевших коронавирусом в Псковской области увеличилось на 69 человек. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19 на сегодня в регионе всего заболело 1232 человека. Резкий скачок заболеваемости связан с обнаружением новых очагов.

Так, в Великих Луках из-за вспышки коронавируса на местном мясокомбинате количество заболевших продолжает расти. Вчера 184 человека по городу, сегодня уже 206.

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Вероятно, что вспышка в островском Пенсионном фонде также повлияла на прирост заболевших в районе, 107 человек вчера и 111 сегодня.

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Еще в одном районе число заболевших продолжает увеличиваться. За сутки в Плюссом районе, где зарегистрирована вспышка в местной администрации и на АЗС, прирост составил 5 человек.

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Напомним, по данным на вчерашний день 51 случай коронавируса был зафиксирован на Великолукском мясокомбинате. В основном заболевшие - это работники колбасного цеха. Также была зафиксирована новая вспышка в отделении Пенсионного фонда в городе Острове. Это уже третья вспышка в Островском районе, на вчерашний день были заражены 9 человек. Ранее коронавирус обнаружен у 11 сотрудников администрации Плюсского района, также зафиксировано 6 заболевших на автозаправке «Сургутнефтегаз» в Заплюсье.