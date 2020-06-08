Общество

Пользователи соцсетей возмущены показом протестов в США вместо титров из «Брата 2» на Первом канале

Первый канал в воскресном эфире показал фильм Алексея Балабанова «Брат 2», однако в момент, когда на экране должны были появиться финальные титры, во время которых звучит песня «Наутилуса Помпилиуса» «Гудбай, Америка», зрителям показали кадры протестов в США. Это произошло ровно в 21:00 7 июня - так начиналась новостная программа, пишет «Фонтанка.ру».

Зрители креативный подход не оценили.

«Первый канал решил остроумно смонтировать финальные титры юбилейного показа "Брат 2" с погромами в США, интересно, а с Балабановым согласовали?» - интересуется пользователь Andreas.