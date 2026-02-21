 
Общество

Псковские школьники подарили открытки пожарным в честь 23 февраля

0

Ученики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» посетили пожарно-спасательную часть №2 города Пскова в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Ребята познакомились с историей пожарной охраны Псковского края и узнали о правилах безопасности. После отправились прямо в часть для того, чтобы полностью погрузиться в пожарное дело.

 

«Экскурсия была наполнена только положительными эмоциями. Размером и устройством пожарных машин были поражены не только дети, но и их сопровождающие, родители!» - рассказали организаторы.

 

Завершилась экскурсия поздравлением пожарных с наступающим Днём защитника Отечества. Дети подарили открытки, выполненные собственными руками.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026