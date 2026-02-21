Псковские школьники подарили открытки пожарным в честь 23 февраля

Ученики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» посетили пожарно-спасательную часть №2 города Пскова в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Ребята познакомились с историей пожарной охраны Псковского края и узнали о правилах безопасности. После отправились прямо в часть для того, чтобы полностью погрузиться в пожарное дело.

«Экскурсия была наполнена только положительными эмоциями. Размером и устройством пожарных машин были поражены не только дети, но и их сопровождающие, родители!» - рассказали организаторы.

Завершилась экскурсия поздравлением пожарных с наступающим Днём защитника Отечества. Дети подарили открытки, выполненные собственными руками.