Чемпионат по подледной ловле рыбы прошёл в Пушкиногорском округе

Чемпионат Пушкиногорского муниципального округа по подледной ловле рыбы на мормышку прошёл сегодня, 21 февраля. В общей сложности на лёд вышли 34 участника, из них 4 – в личном зачете и 10 команд, представивших предприятия и организации муниципалитета. Победители определялись по сумме веса рыбы, выловленной в нескольких турах. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Армен Мнацаканян («Единая Россия») на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян/ страница «ВКонтакте»

«Вместе с главой муниципалитета Оксаной Филипповой понаблюдали за состязаниями, поприветствовали рыболовов-любителей и наградили победителей и призеров. Помимо подготовленных организаторами поощрений, вручил рыбакам небольшие подарки с символикой Единой России и поздравил с удачной поклевкой! Особо отмечу, в соревнованиях участвовали и самые маленькие любители зимней рыбалки, под чутким руководством отцов пытались не запутаться в снастях, и были поощрены за стойкость и выдержку», - отметил Армен Мнацаканян.

 

Также вице-спикер поблагодарил администрацию округа за организацию позитивного отдыха для пушкиногорцев. 

«Несомненно, главный приз для участников – это удовольствие, которое они получили от состязания, наслаждаясь свежим воздухом, хорошей компанией земляков, вкусной солдатской кашей и чаем, приготовленным на костре, и, конечно, испытывая рыбацкую удачу», - заключил Армен Мнацаканян.

 

