 
Общество

Стало известно, сколько россиянки готовы потратить на 23 февраля

0

Россиянки в среднем закладывают в бюджет до 3,5 тысячи рублей на подарок мужу к 23 Февраля и свыше 2 тысяч - на подарок отцу и братьям, подсчитали аналитики агентства маркетинговых исследований «ORO», опросив жительниц страны от 18 до 65 лет.

Изображение сгенерировано нейросетью

Так, среди опрошенных россиянок в среднем готовы потратить на подарок мужу или партнеру примерно 3 458 рублей, а своему ребенку – 2 097 рублей.

Примерно на ту же сумму женщины могут подготовить подарок своим отцам (2 062 рубля) и братьям (2 021 рубль), а также хозяину дома, к которому пришли в гости (2 226 рублей). Чуть меньше женщины готовы потратить на подарок коллеге и начальнику - 1 267 рублей.

Вместе с тем россиянки при выборе подарка чаще исходят из пожеланий мужчины (48% опрошенных), чем бюджета (36%).

Самые популярные подарки – одежда и аксессуары (55% опрошенных), косметические средства для ухода (54%) и аксессуары для автомобиля (39%).

Выбирая подарок, женщины прежде всего опираются на личный опыт (79%) и рекомендации друзей (23%) и рекламу (19%).

При этом четверть женщин признаются, что им сложно подобрать подарок, а более половины периодически испытывают с этим трудности. Почти половина опрошенных посвящает подбору подарка несколько часов, пишут РИА Новости.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026