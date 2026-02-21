Стало известно, сколько россиянки готовы потратить на 23 февраля

Россиянки в среднем закладывают в бюджет до 3,5 тысячи рублей на подарок мужу к 23 Февраля и свыше 2 тысяч - на подарок отцу и братьям, подсчитали аналитики агентства маркетинговых исследований «ORO», опросив жительниц страны от 18 до 65 лет.

Так, среди опрошенных россиянок в среднем готовы потратить на подарок мужу или партнеру примерно 3 458 рублей, а своему ребенку – 2 097 рублей.

Примерно на ту же сумму женщины могут подготовить подарок своим отцам (2 062 рубля) и братьям (2 021 рубль), а также хозяину дома, к которому пришли в гости (2 226 рублей). Чуть меньше женщины готовы потратить на подарок коллеге и начальнику - 1 267 рублей.

Вместе с тем россиянки при выборе подарка чаще исходят из пожеланий мужчины (48% опрошенных), чем бюджета (36%).

Самые популярные подарки – одежда и аксессуары (55% опрошенных), косметические средства для ухода (54%) и аксессуары для автомобиля (39%).

Выбирая подарок, женщины прежде всего опираются на личный опыт (79%) и рекомендации друзей (23%) и рекламу (19%).

При этом четверть женщин признаются, что им сложно подобрать подарок, а более половины периодически испытывают с этим трудности. Почти половина опрошенных посвящает подбору подарка несколько часов, пишут РИА Новости.