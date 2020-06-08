Общество

В Пскове перед зданием кампуса ПсковГУ укладывают второй слой плитки

В Пскове перед зданием кампуса ПсковГУ укладывают второй слой плитки. Об этом говорится в обращении, опубликованном 8 июня на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Город Псков. Набережная реки Великой. Территория перед будущим кампусом опорного вуза региона. Год стояла территория без изменений, что сделано к Ганзе, так и стояло. Но вот продолжение следует. И что мы видим? На одну из дорожек укладывается второй слой плитки», - написал Алексей Руденко.

«Вопрос, а второй слой крыши на здание тоже сделают? Или это только с тротуарами так будет?!», - задал вопрос автор обращения.

Ответственным за проблему назначен председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.