Общество

Вынесен приговор боевикам, расстрелявшим в 2000 году десантников 6-й роты

Южный окружной военный суд вынес приговор двум участникам банды Шамиля Басаева, которые причастны к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Нажмудину Дудиеву и Ибрагиму Донашеву назначены наказания в виде 18 и 19 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с оперативно-розыскным управлением 2 Службы ФСБ России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух жителей Чеченской Республики Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева.

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 209 УК РФ (участие в банде), статьей 279 УК РФ (вооруженный мятеж), статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих).

Следствием и судом установлено, что 29 февраля 2000 года Дудиев и Донашев в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ФДВ. Нападение происходило в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики и осуществлялось участниками банды с трех сторон. При этом Дудиев и Донашев, заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих. В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, еще четверым военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести.

Приговором Южного окружного военного суда Дудиеву и Донашеву назначены наказания в виде 18 и 19 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее 14 участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины – член «УНА-УНСО» Александр Малофеев, были осуждены к длительным срокам лишения свободы.