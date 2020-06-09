Общество

Михаил Ведерников обсудил с Дмитрием Шаховым актуальные вопросы сферы защиты прав населения области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 9 июня, провел рабочую встречу с региональным уполномоченным по правам человека Дмитрием Шаховым. Стороны обсудили итоги работы омбудсмена, проанализировали обстановку в регионе в части соблюдения прав и свобод граждан, а также рассмотрели ряд актуальных вопросов, с которыми к Дмитрию Шахову чаще всего обращалось население.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, рмбудсмен сообщил главе региона, что в Псковской области наблюдается устойчивая общественно-политическая ситуация. В прошлом году к региональному Уполномоченному поступило на 30% больше обращений. Тем не менее, заметил Дмитрий Шахов, это значительно меньше общероссийского показателя и уровня Северо-Западного федерального округа. «Не было ни одной жалобы на нарушения значимых политических прав, в частности, это касается организации митингов и шествий. Ситуация с законодательством и правоприменительной практикой выровнялась. Наши граждане имеют возможность в полной мере реализовать свои конституционные права», - пояснил Дмитрий Шахов. Он проинформировал губернатора и о деятельности по защите социальных прав граждан.

Стороны также обсудили актуальные вопросы подготовки к проведению общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации. Дмитрий Шахов выступил и с рядом инициатив, одна из которых, например, касалась необходимости выработки единого правового подхода к определению качества жилых помещений, что позволит внести корректировки в установленные тарифы для населения. Уполномоченный также подчеркнул, что повышенное внимание нужно уделить и экологическому состоянию водоемов Псковской области.

Михаил Ведерников поблагодарил омбудсмена за активную работу в сфере защиты прав населения области и подчеркнул, что предложения регионального уполномоченного будут проработаны специалистами профильных органов исполнительной власти. В завершении встречи глава региона выразил надежду на продолжение сотрудничества и плодотворного взаимодействия по соблюдению, защите прав и свобод жителей Псковской области.