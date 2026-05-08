Цветы возложили к памятнику освободителям Пскова «Танк Т-34»

В преддверии Дня Победы главный судебный пристав Псковской области совместно с сотрудниками органов принудительного исполнения возложили цветы к памятнику освободителям Пскова «Танк Т-34». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Участники церемонии почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания, отдавая дань уважения подвигу советских солдат, которые ценой собственной жизни освобождали Псковскую землю от немецко-фашистских захватчиков.

Именно танк Т-34 стал одним из символов освобождения города и всей Великой Победы. Легендарная боевая машина ассоциируется с мужеством советских солдат, мощью армии и переломом в ходе войны. Сегодня памятник «Танк Т-34» напоминает жителям и гостям города о героизме поколения победителей и цене, которую народ заплатил за мирное небо.