Цветы возложили к памятнику освободителям Пскова «Танк Т-34»

В преддверии Дня Победы главный судебный пристав Псковской области совместно с сотрудниками органов принудительного исполнения возложили цветы к памятнику освободителям Пскова «Танк Т-34». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Участники церемонии почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания, отдавая дань уважения подвигу советских солдат, которые ценой собственной жизни освобождали Псковскую землю от немецко-фашистских захватчиков.

 

Именно танк Т-34 стал одним из символов освобождения города и всей Великой Победы. Легендарная боевая машина ассоциируется с мужеством советских солдат, мощью армии и переломом в ходе войны. Сегодня памятник «Танк Т-34» напоминает жителям и гостям города о героизме поколения победителей и цене, которую народ заплатил за мирное небо.

