В «Экогрупп» рассказали, как правильно утилизировать строительные отходы

Порубочные остатки и строительные отходы нельзя оставлять на территории контейнерных площадках и вблизи, так как это нарушает санитарные нормы и приводит к образованию несанкционированных свалок. Об этом Псковской Ленте Новостей региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экогрупп».

Согласно статье 1 Федерального закона от 24.06.1998 №89‑ФЗ «Об отходах производства и потребления», к ТКО относятся:

- отходы из жилых помещений;

- товары, утратившие потребительские свойства при бытовом использовании в жилых помещениях.

Ветки, листва, иные древесные остатки, а также строительные отходы, в свою очередь, к ТКО не относятся. Это важно помнить при выборе способа складирования отходов.