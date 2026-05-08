В «Экогрупп» рассказали, как правильно утилизировать строительные отходы

Порубочные остатки и строительные отходы нельзя оставлять на территории контейнерных площадках и вблизи, так как это нарушает санитарные нормы и приводит к образованию несанкционированных свалок. Об этом Псковской Ленте Новостей региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экогрупп». 

Согласно статье 1 Федерального закона от 24.06.1998 №89‑ФЗ «Об отходах производства и потребления», к ТКО относятся: 

- отходы из жилых помещений;
- товары, утратившие потребительские свойства при бытовом использовании в жилых помещениях.

Ветки, листва, иные древесные остатки, а также строительные отходы, в свою очередь, к ТКО не относятся. Это важно помнить при выборе способа складирования отходов.

