Пульмонолог заявила, что употребление фастфуда способствует развитию астмы

Употребление фастфуда, несоблюдение режима дня и курение могут способствовать развитию бронхиальной астмы, а также усиливать ее обострения. Об этом рассказала главный внештатный детский специалист-пульмонолог министерства здравоохранения Свердловской области, врач-пульмонолог Областной детской клинической больницы Ирина Шуляк.

«Курение — одно из самых важных причин. Важное значение, не только у детей, имеет питание, потому что натуральное питание — более эффективное, которое будет предотвращать развитие различных аллергических симптомов. Различные фастфуды, компоненты и добавки могут провоцировать любые аллергические заболевания, не только бронхиальную астму, которые тоже в свое время могут усиливать обострение бронхиальной астмы. Несоблюдение режима дня и отдыха тоже имеет значение, отсутствие физических нагрузок тоже не очень хорошо сказывается», — сказала она.

По словам врача-пульмонолога ГКБ №33 Натальи Трифановой, бронхиальная астма может развиваться в любом возрасте. Чаще всего причинами хронического заболевания является генетическая предрасположенность, пишет ТАСС.