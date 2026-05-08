Нутрициолог рассказала, как дефицит железа может маскироваться под депрессию

Хроническая апатия, «туман в голове» и раздражительность могут быть признаками не депрессии, а дефицита ферритина — белка, который хранит железо и участвует в синтезе дофамина. Нутрициолог и директор бренда БАДов AcademicLab Елена Наумова пояснила, что связь ферритина с психическим состоянием человека гораздо глубже, чем считалось раньше:

«Почему при низком ферритине портится настроение? Железо - это не просто элемент, который помогает переносить кислород в крови. Для вашего мозга это критически важный строительный материал и регулятор. Выводы зарубежных и российских ученых сходятся в одном: связь между железом и настроением прямая и научно обоснованная», - заявила Елена Наумова.

Как отметила эксперт, все дело в том, что железо играет ключевую роль в синтезе нейромедиаторов — химических веществ, которые передают сигналы между нервными клетками. Именно они отвечают за эмоциональный фон, мотивацию и когнитивные способности. Когда уровень железа падает, страдает весь этот сложный механизм.

«Нехватка железа напрямую нарушает выработку дофамина, что приводит к состоянию апатии, отсутствию интереса к жизни, снижению мотивации и ангедонии. При его нехватке снижается эмоциональная стабильность, появляется раздражительность, тревога и подавленность. Железо также необходимо для сбалансированной работы нейромедиаторов, отвечающих за нашу способность концентрироваться, бодрствовать в течение дня и за расслабление», — пояснила Елена Наумова.

Таким образом, объясняет нутрициолог, дефицит железа и, как следствие, низкий ферритин приводят к дисбалансу этих ключевых сигнальных систем мозга, вызывая симптомы, которые почти невозможно отличить от клинической депрессии или тревожного расстройства.

Как железо влияет на эмоциональный фон? По словам эксперта, железо находится в центре клеточных «электростанций» — митохондрий, где участвует в производстве АТФ. Когда железа не хватает, клетки мозга начинают голодать энергетически. Это проявляется в виде хронической, изнуряющей усталости.

«Железо критически важно для поддержания здоровья миелина. При его дефиците замедляется передача сигналов, что ведет к «туману в голове», нарушению памяти и когнитивным проблемам. Железо входит в состав гемоглобина, который переносит кислород по всему телу. При его недостатке мозг начинает получать меньше кислорода, что приводит к вялости, головокружениям и ухудшению когнитивных функций», — подчеркнула Елена Наумова.

Почему «норма» не всегда означает «хорошо»? Эксперт поясняет, что врач может ограничиться общим анализом крови. И если гемоглобин в норме, вас могут посчитать здоровым, пишет RuNews24.ru. Организм человека, в первую очередь, пытается поддерживать уровень гемоглобина, «обкрадывая» при этом другие системы, в том числе мозг. В результате вы живете с железодефицитом без анемии и страдаете от его симптомов. «Нормальные» референсные значения ферритина в лабораториях очень широки. Однако все больше исследователей сходятся во мнении, что для нормальной работы мозга и настроения уровень ферритина должен быть значительно выше.