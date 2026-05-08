Эксперт объяснила, почему общительные люди живут дольше

Люди с крепкими социальными связями в среднем живут дольше, а хроническое одиночество связано с повышенным риском преждевременной смерти. Об этом рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Минздрава России, доктор медицинских наук Ольга Ткачева.

«Действительно, люди с крепкими социальными связями в среднем живут дольше, а «суперэйджеры» (пожилые люди с памятью на уровне гораздо более молодых) нередко отличаются высокой общительностью. В то же время хроническое одиночество связано с повышенным риском когнитивных нарушений и даже преждевременной смерти», — сказала Ольга Ткачева.

Она объяснила, что социальные связи полезны по нескольким причинам. Прежде всего это возможность делиться переживаниями, обсуждать важные решения и чувствовать, что человек не одинок. Именно нехватка такого контакта чаще всего лежит в основе ощущения одиночества, которое само по себе является стрессом. А хронический стресс запускает воспалительные процессы в организме, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний, деменции и других болезней.

По словам эксперта, очень важна и практическая поддержка, то есть люди, на которых можно положиться в повседневной жизни и в сложных ситуациях. Оптимальным считается круг из нескольких близких людей, чтобы не зависеть от одного человека и при этом сохранять устойчивость, пишет ТАСС.

