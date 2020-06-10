Общество

Российский препарат от COVID-19 получат 35 регионов

В регионы начинаются поставки российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса. В ближайшее время лекарство получат 35 субъектов страны, сообщили газете «Известия» в компании «ХимРар» и РФПИ.

Всего в июне 2020 года планируется поставить в российские больницы 60 тысяч курсов препарата. «Мы предлагаем закрывать острую потребность в препарате через равномерное распределение по всем регионам. К середине следующей недели планируется произвести «Авифавир» в объеме, необходимом для удовлетворения всех полученных на сегодняшний день заявок от 35 регионов», — рассказали в компании «ХимРар».

В числе регионов, которые получат препарат: Москва, Татарстан, Ленинградская, Новгородская и Нижегородская области. Для защиты от подделок каждая упаковка лекарства промаркирована индивидуальным цифровым кодом, а ее подлинность можно проверить с помощью мобильного приложения «Честный знак». Назначать его будут только в больницах, применять лекарство пациенты будут под надзором врачей.

«Авифавир» — аналог японского «Фавипиравира». Ранее, 29 мая, Минздрав включил его в госреестр лекарственных средств на срок до 1 января 2021 года. Эффективность препарата составляет свыше 80%.