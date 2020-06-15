Сотрудники Псковского УФАС награждены медалями за успехи в служебной деятельности

Медалью ФАС России к 30-летию антимонопольных органов за добросовестный труд и успехи в служебной деятельности награждены сотрудники Псковского УФАС. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Награды получили пять псковских антимонопольщиков, в их числе:
Ольга Милонаец - руководитель Псковского УФАС России, уже 13 лет работает в управлении, при этом более 6 лет возглавляет его. И все эти годы последовательно и настойчиво защищает интересы общества на своем посту, имеет активную жизненную позицию, принципиальна в отстаивании требований закона.
Наталья Юркина – начальник отдела контроля закупок, антимонопольного контроля органов власти и рекламы. Более 8 лет работает в управлении и является главным блюстителем 44-ФЗ, регулирующего госзакупки, осуществляет контроль органов государственной власти.
Дарья Тимофеева – главный государственный инспектор отдела товарных рынков и естественных монополий – самый молодой, но уже очень опытный сотрудник псковского УФАС. Полуфиналист конкурса «Лидеры ФАС – 2019». Дарья Тимофеева пришла в управление сразу после окончания института 6 лет назад, но уже имеет за плечами много раскрытых крупных дел, связанных с нарушением антимонопольного законодательства.
Наталья Петрова - главный государственный инспектор, главный распорядитель «казны», обеспечивает управление финансовыми потоками – уже более 6 лет занимается администрированием доходов управления.
Ольга Вальцева - главный государственный инспектор отдела товарных рынков и естественных монополий, – самый опытный сотрудник в псковском управлении – стаж работы составляет более 19 лет. Ольга Вальцева осуществляет контроль за деятельностью естественных монополий, следит, чтобы монополисты не злоупотребляли своим положением и не ограничивали конкуренцию на товарных рынках.
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