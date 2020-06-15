Общество

Сотрудники Псковского УФАС награждены медалями за успехи в служебной деятельности

Медалью ФАС России к 30-летию антимонопольных органов за добросовестный труд и успехи в служебной деятельности награждены сотрудники Псковского УФАС. Об этом сообщается на сайте ведомства.



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Награды получили пять псковских антимонопольщиков, в их числе: