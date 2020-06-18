Общество

Псковская таможня ищет кандидатов для прохождения службы по контракту

Псковская таможня объявляет подбор кандидатов для прохождения службы по контракту на вакантные должности сотрудников с 1 октября 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

«С 1 октября 2020 года на автомобильных, железнодорожных, пешеходных и воздушных пунктах пропуска меняется статус должностных лиц таможенных органов, - отметила исполняющая обязанности заместителя начальника Псковской таможни Юлия Петрова. - В связи с предстоящим реформированием все должностные лица таможенных постов, осуществляющих свою деятельность на границе, переходят на службу по контракту».

Требования к кандидатам: возраст до 45 лет, высшее или среднее профессиональное образование, годность по состоянию здоровья. Сотрудникам пограничных таможенных постов предоставляются полные социальные гарантии, льготное право выхода на пенсию. Заработная плата от 40 тысяч рублей.

Справки по телефону: (8112) 692 400. Рабочее время Псковской таможни: понедельник-четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 17.00, обед: с 13.00 до 13.48.