Общество

Москвичи запустили производство сыра в закрытой пушкиногорской школе

В пушкиногорскую деревню Носово переехала семья московских сыроваров - Светлана и Илья Кутарины.

Как сообщает «ГТРК Псков», они оборудовали цех по производству авторского сыра в здании закрытой школы. В месяц изготавливают полтонны вкуснейшего продукта.

Собственный вес выравнивает края сыра, уплотняет и избавляет массу от лишней сыворотки. После прессования головки сыра отправляют в рассол, затем в камеру для созревания - от двух недель до восьми месяцев. К мягким, полутвердым и твердым сортам Светлана Кутарина добавляет травы, орехи, трюфель и тыквенные семечки.

«Молоко молоку рознь. Взять даже разные фермы, из разных ферм будет получатся разный сыр, а то может вообще не получатся. Поэтому мы перешли на маленькую ферму, которая кормит своих коров исключительно зерновыми и сеном, даже в зимний период времени, летом понятно на вольном выпасе», - поделилась сыровар, Светлана Кутарина.

Ежедневно семье для производства требуется около двухсот литров молока - как козьего, так и коровьего.

Козьи и коровьи сыры Кутарины возят на фестивали, продают ресторанам в Санкт-Петербурге и у себя в лавке. В месяц семья изготовляет полтонны авторского сыра. Сыровары начали свое дело начали с двух коз в деревне под Москвой пять лет назад. Но из-за нехватки земли в 2016 году перебрались в Псковскую область.

«Нас устраивает, что тут экология, природа и ощущение такой свободы. Мы предприниматели, и после того, как ты сам принимаешь решения, касательно своей жизни, не тратишь время на работу на кого-то, то очень трудно обратно переключится на офисный стиль жизни», - сказал сыровар Илья Кутарин.

Сначала семья сыроваров жила в Бежаницком районе, а полгода назад переехала в деревню Носово Пушкиногорского района. Здесь столичные жители выкупили здание закрытой школы и оборудовали его под сыроварню. В планах у семьи обустройство ресторана, гостиницы, площадки для мастер-классов и игровой комнаты.