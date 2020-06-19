Общество

Городской пляж в Пскове официально все еще закрыт

Городской пляж в Пскове, на реке Великой около Мирожского монастыря, все еще закрыт официально. Об этом «МК в Пскове» сообщил председатель городского комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Владимир Воробьев.

Он подчеркнул, что город подготовил пляж уже к началу июня, территория отвечает требованиям Псковской госинспекции по маломерным судам. Однако официального разрешения на открытие пляжа нет.

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Отметим, что тридцатиградусная жара держалась в Пскове два дня, и горожане даже в будни оккупировали официальные и неофициальные пляжи, несмотря на запреты.