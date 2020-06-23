Общество

Руководство Псковского облсовпрофа выехало в санаторий «Голубые озера»

Встречу с руководством и трудовым коллективом ЛПУ «Санаторий «Голубые озера» провели сегодня, 23 июня, председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и его заместитель Татьяна Бергер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

В актовом зале с учетом соблюдения социальной дистанции присутствовали более 150 работников. Санаторий готовится к скорейшему открытию, чтобы встречать отдыхающих.

«Еще раз ответственно заявляю. Мы пришли работать, сохранять, приумножать, и будем действовать в интересах трудовых коллективов и собственников имущества в лице Псковского облсовпрофа и ФНПР», — отметил в своем выступлении Игорь Иванов.

Встреча прошла в позитивном ключе, люди получили ответы на вопросы. В конце встречи Игорь Иванов поздравил весь медицинский персонал санатория с Днем медицинского работника и вручил награды от профсоюза здравоохранения.